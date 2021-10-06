На платформи Центрального автовокзалу Києва пускатимуть не всіх: що змінилося

На платформи Центрального автовокзалу Києва пускатимуть не всіх: що змінилося

Тепер нелегальні перевізники та шахраї не зможуть потрапити на платформи.

Від жовтня вихід на платформи на Центральному автовокзалі Києва лише за QR-кодами.

Про це повідомляє "Укрпас".

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"Закриті платформи - це насамперед про безпеку пасажирів. Тепер нелегальні перевізники та шахраї не зможуть потрапити на платформи Центрального автовокзалу Києва. Принцип роботи як в аеропорту - скануєш QR-код і потрапляєш на посадку", - розказав директор компанії "Укрпас" Максим Скляренко.

Як це працює

QR-код є у вашому квитку, якщо ви його придбали в касах Центрального автовокзалу Києва або на офіційному сайті автовокзалу ukrpas.com.ua. Якщо придбали квиток в іншому місці - вам потрібно його обміняти на QR-код у касах Центрального автовокзалу Києва або в адміністратора, який перебуває біля турнікетів.

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" зняли важливе карантинне обмеження.

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