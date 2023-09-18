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На північних околицях Києва може бути гучно: лунатимуть вибухи

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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На північних околицях Києва може бути гучно: лунатимуть вибухи

Знищення вибухонебезпечних предметів у передмісті Києва / Фото: Facebook/Київська міська адміністрація

У Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.

На північних околицях Києва може бути гучно, лунатимуть вибухи. Це працюють наші сапери.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"У понеділок, 18 вересня, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні КМВА.

Нагадаємо, у Києві 18 вересня о 14:55 оголошували тривогу, яка активно ширилася країною. Існувала загроза застосування балістичного озброєння з боку Росії. О 15:26 був відбій тривоги.

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Перегляди
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