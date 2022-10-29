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На підприємстві у Броварах вибухнула установка з переробки алюмінієвого порошку, є загиблий

На підприємстві у Броварах вибухнула установка з переробки алюмінієвого порошку, є загиблий

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На підприємстві у Броварах вибухнула установка з переробки алюмінієвого порошку, є загиблий

Фото: Андрій Нєбитов

Під час виконання робіт загинув 56-річний працівник.

На підприємстві у Броварах вибухнула установка з переробки алюмінієвого порошку, в результаті цього загинув працівник.

Про це керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив у Telegram.

"Сьогодні близько 11:15 годині до нас надійшло повідомлення про надзвичайну ситуацію на підприємстві міста. За попередніми даними, вибухнула установка з переробки алюмінієвого порошку. Під час виконання робіт 56-річний працівник загинув", - поінформував Нєбитов.

Керівник поліції Київщини додав, що поліцейські розпочали досудове розслідування щодо порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

Нагадаємо, під Києвом дворічний малюк сперся на москіту сітку і вилетів з третього поверху, поки мати займалась хатніми справами. На щастя, хлопчик відбувся лише забоями та саднами.

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