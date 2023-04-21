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На підльоті до Києва було виявлено та збито 8 іранських дронів-камікадзе - КМВА

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На підльоті до Києва було виявлено та збито 8 іранських дронів-камікадзе - КМВА

Росія ймовірно використала нову партію іранських дронів / Фото: ТСН.ua

Уночі 21 квітня сталася нова атака на столицю дронами

Після 25-денного затишшя, столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога.

Про це у соціальних мережах повідомила Київська міська військова адміністрація. 

Тактика противника залишилася незмінною. З настанням темного часу доби, з північного напрямку країна-терорист запустила дрони.

За попередньою інформацією, московитський агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БПЛА «Shahed». На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей.

Дані на цей момент - без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.

"Охоронцям київського неба - силам протиповітряної оборони - щира вдячність за відмінну, професійну службу! Ви знов врятували людські життя та цивільну інфраструктуру нашого міста! Слава Україні!» - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, що після опівночі в столиці та дев'ятьох областях оголосили тривогу. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працювали по цілях

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Дата публікації
Перегляди
77
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