На підльоті до Києва було виявлено та збито 8 іранських дронів-камікадзе - КМВА

Після 25-денного затишшя, столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога.

Про це у соціальних мережах повідомила Київська міська військова адміністрація.

Тактика противника залишилася незмінною. З настанням темного часу доби, з північного напрямку країна-терорист запустила дрони.

За попередньою інформацією, московитський агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БПЛА «Shahed». На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей.

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Дані на цей момент - без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.

"Охоронцям київського неба - силам протиповітряної оборони - щира вдячність за відмінну, професійну службу! Ви знов врятували людські життя та цивільну інфраструктуру нашого міста! Слава Україні!» - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, що після опівночі в столиці та дев'ятьох областях оголосили тривогу.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працювали по цілях.