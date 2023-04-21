На підльоті до Києва було виявлено та збито 8 іранських дронів-камікадзе - КМВА

Уночі 21 квітня сталася нова атака на столицю дронами
Після 25-денного затишшя, столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога.
Про це у соціальних мережах повідомила Київська міська військова адміністрація.
Тактика противника залишилася незмінною. З настанням темного часу доби, з північного напрямку країна-терорист запустила дрони.
За попередньою інформацією, московитський агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БПЛА «Shahed». На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей.
Дані на цей момент - без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.
"Охоронцям київського неба - силам протиповітряної оборони - щира вдячність за відмінну, професійну службу! Ви знов врятували людські життя та цивільну інфраструктуру нашого міста! Слава Україні!» - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.
Нагадаємо, що після опівночі в столиці та дев'ятьох областях оголосили тривогу.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працювали по цілях.
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