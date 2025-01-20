На першого заступника міністра охорони здоров’я готувався замах: подробиці (фото)

У Києві поліція та Служба безпеки України викрили пару, яка готувала вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я. Їм загрожує довічне позбавлення волі за підготовку до вбивства.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

"Упродовж кількох місяців фігуранти стежили за розпорядком дня та пересуванням потенційної жертви, винайняли квартиру у тому ж житловому комплексі, а для того, щоб залишатись непоміченими, постійно змінювали транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що затримання спільників відбулося під час покупки пістолета, яким вони мали намір здійснити вбивство.

В Офісі генпрокурора додали, що у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень померла жінка, отримавши тяжкі травми під час ДТП. Перший заступник міністра, лікар-анестезіолог, чергував у медзакладі того дня. Друзі загиблої вирішили, що винен лікар, і планували його вбивство.

Під час обшуків у затриманих вилучено зброю, набої, предмет, схожий на гранату, та психотропні речовини. Вилучене направлено на експертизу для визначення додаткової кваліфікації дій підозрюваних.

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі за підготовку до вбивства державного діяча.

Як розповіли джерела, мова йде про першого заступника голови МОЗ Сергія Дуброва.

СБУ та поліція затримали підозрюваних у підготовці вбивства високопосадовця / Фото:

СБУ та поліція затримали підозрюваних у підготовці вбивства високопосадовця / Фото:

Нагадаємо, начальник Управління Державної охорони України (УДО) Олексій Морозов розповідав про замахи на президента України Володимира Зеленського.

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