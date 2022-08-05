На озері під Києвом зафіксували масовий мор риби: місцева влада не виключає "природні чинники" (фото)

На Олесницькому озері в Борисполі Київської області зафіксували масовий мор риби. Фахівці взяли аналіз води та риби, щоб встановити причини того, що сталося.

Про це повідомив мер Борисполя Володимир Борисенко.

Він зазначив, що у місті не виключають ні природні чинники, які могли спричинити загибель риби, ні забруднення відходами.

Фото: Володимир Борисенко, мер Борисполя

"Сьогодні на Олесницькому озері працювали екологи, правоохоронці та комунальні підприємства міста... Інспектори-екологи все з’ясують. Чекаємо на їхній висновок", - написав він.

Місцеві мешканці в коментарях обурилися. Вони вважають, що в озеро зливають нечистоти, а мор риби стався не вперше за останні роки, але "діла нікому немає".

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Нагадаємо, у Києві на озері Тельбін розквітнув сад різнокольорових німфей. Водяні лілії посадили місцеві мешканці житлового масиву Березняки кілька років тому.

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