На "Олімпійському" відкривають пункт щеплення: коли можна вакцинуватися від COVID

На "Олімпійському" відкривають пункт щеплення: коли можна вакцинуватися від COVID

Пункти будуть працювати два дні.

На території столичного НСК "Олімпійський" відкривають пункт COVID-вакцинації.

Про це повідомила пресслужба футбольного клубу "Динамо".

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"У пункті чергуватимуть кілька мобільних бригад медиків, тому плануємо уникнути черг та інших незручностей. Для всіх бажаючих вакцинація безкоштовна", - йдеться в повідомленні.

Пункт щеплення на "Олімпійському" працюватиме у залі "Олімпійський двір". Вакцинуватися можна протягом двох днів:

31 жовтня з 10:00 до 17:00,

1 листопада - з 11:00 до 19:00.

Як повідомлялося, у Києві від понеділка майже всюди буде потрібен сертифікат про вакцинацію, або ж негативний тест. Відтак, їздити громадським транспортом, відвідувати кафе чи спортивні клуби можна буде лише з "ковід"-документом.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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