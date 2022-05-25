На околиці Києва прикордонна собака Танна винюхала снаряд: відео

Небезпечна знахідка була покрита землею.
На околиці Києва чотирилапа прикордонниця Танна винюхала ворожий снаряд.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Небезпечна знахідка була присипана землею.
"Снаряд Танна винюхала на околиці Києва на прилеглій території поста, де неподалік розташовані житлові будинки та об'єкти торгівлі. Прикордонники поінформували співробітників ДСНС для подальших безпекових заходів. Ось так службові собаки своїм гострим нюхом убезпечують українців", - йдеться у повідомленні.
Танна натренована на пошук зброї та боєприпасів. Раніше вона служила у пунктах пропуску на державному кордоні, а зараз забезпечує безпеку цивільних громадян і військовослужбовців.
Нагадаємо, на Київщині повністю розмінували дороги.
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