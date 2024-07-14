На околиці Києва горить ліс: у Мережі з'явилися відео масштабної пожежі

У неділю, 14 липня, у Святошинському районі Києва зайнявся ліс. Пожежа є масштабною.

Як повідомляють місцеві пабліки, займання сталося біля озера Верховина.

Ймовірно, що причиною займання стала аномальна спека, яка спостерігається в Україні останніми днями.

За словами очевидців, на місце пожежі виїхали ДСНС та намагаються погасити займання.

Масштаби пожежі - великі. Дим видно із декількох метрів.

Нагадаємо, раніше рятувальникм попереджали, що у більшості східних й південних областей очікується аномальна спека. За даними "Укргідрометцентру", причина - у поширенні тропічного повітря з Африки. Рятувальники порадили за можливості не виходити на вулицю і пити багато води.

На виїзді із Києва горить ліс: у Мережі з'явилися відео масштабної пожежі

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