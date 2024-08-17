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На одному з енергооб'єктів Київщини виявлено тіло слюсаря

На одному з енергооб'єктів Київщини виявлено тіло слюсаря

Під час огляду на енергетичному об’єкті було виявлено тіло чоловіка / Міністерство енергетики України

Причину смерті не повідомляють.

На енергетичному об'єкті в Київській області було виявлено тіло 52-річного слюсаря тепломеханічного обладнання. 

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Зазначається, що тіло чоловіка було виявлено під час огляду енергетичного об'єкта.

"Під час огляду на енергетичному об’єкті виявлено 52-річного слюсаря тепломеханічного обладнання без ознак життя. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть", – йдеться в повідомленні.

Причина смерті не повідомляється.

Нагадаємо, у Харківській області росіяни обстріляли енергетиків, які ремонтували лінії електропередач. 

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