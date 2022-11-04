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На одній з вулиць Києва обмежать рух на цілий місяць: схема

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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На одній з вулиць Києва обмежать рух на цілий місяць: схема

Фото: УНІАН

На вулиці Жмеринській дорожники розпочали поточний ремонт.

У Києві на вулиці Жмеринській частково обмежено рух до 30 листопада.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Розпочався поточний ремонт: дорожники оновлюють покриття на ділянці від б-ру Жуля Верна (колишній б-р  Ромена Роллана) до Кільцевої дороги.

© КМДА
Фото: КМДА

Протягом 5-6 листопада заплановано влаштувати частину нового покриття.

Зазначимо, Жмеринська - вулиця у Святошинському районі Києва, житловий масив Микільська Борщагівка. Пролягає від Святошинської вулиці до Кільцевої дороги.

Нагадаємо, 4 листопада під Києвом тривають планові роботи з розмінування територій. Під час робіт може бути чутно звуки вибухів.

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Перегляди
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