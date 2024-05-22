На Оболоні в Києві сталися відключення світла: що відомо

У столиці до 18:00 не застосовуватимуть графіків відключень електрики.

Зранку 22 травня в частині Оболонського району Києва сталися відключення світла через аварію. Енергетики вже працюють над її ліквідацією.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Через локальную аварію без світла залишилась частина будинків на проспекті Оболонському, Героїв Дніпра, вулицях Тимошенка та Зої Гайдай", - йдеться у повідомленні.

Завершити роботи та провернути світло до осель планують за кілька годин - до 10.00.

Також у ДТЕК зауважили, що сьогодні стабілізаційні графіки відключень світла не будуть застосовувати від 07.00 до 18.00.

Як повідомлялося, вночі 22 травня Росія вдарила по об'єктах енергетики. Під удар потрапила інфраструктура на північному сході.

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