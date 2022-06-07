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На об’їзній дорозі Києва ускладнений рух через ДТП

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На об’їзній дорозі Києва ускладнений рух через ДТП

Дорожньо-транспортна пригода на північно-східному обході міста Київ спричинила суттєві ускладнення в русі транспорту.

У вівторок, 7 червня, на 6 км автодороги Р03 (північно-східний обхід міста Київ) трапилась ДТП за участю двох транспортних засобів: вантажівки Daf та мікроавтобуса Mercedes Sprinter.  

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Рух на цій ділянці автодороги перекрито. Об'їзд організовано через місто Бориспіль. 

Водіїв просять завчасно планувати свої маршрути, враховуючи вказану інформацію.

Нагадаємо, на Хмельниччині п’яний збив підлітка на смерть і втік: водія засудили на 8 років.

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