На новорічні свята у "Борисполі" виявили майже два десятки фальшивих COVID-сертифікатів

На новорічні свята у "Борисполі" виявили майже два десятки фальшивих COVID-сертифікатів

За кожним із фактів буде здійснено перевірку.

У аеропорту "Бориспіль" від 28 грудня до 3 січня виявили 19 документів про вакцинацію з ознаками підробки.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції в Київській області.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

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Нагадаємо, що в Україні станом на ранок вівторка, 3 січня, зафіксовано 1 746 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 135 осіб. Одужало 3 629 пацієнтів. За добу вакциновано 36 289 українців.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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