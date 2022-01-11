На мосту Патона у Києві радянську зірку замінили на Архангела Михаїла: фото

На мосту Патона у Києві радянську зірку замінили на Архангела Михаїла: фото

Краєзнавець, який оприлюднив відповідні фото, зазначив, що деякі фрагменти вже встигли поіржавіти.

На мосту Патона у Києві одну із зірок замінили на барельєф Архангела Михаїла.

Проте деякі фрагменти вже встигли поіржавіти.

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Про це у Facebook повідомив краєзнавець Семен Широчин. Він розкритикував новий барельєф.

За його словами, замість чавунного лиття барельєф Архангела зробили "із якогось порошкового металу". Через це, як пише Широчин, "обличчя Архангела побите дрібними дірками – начебто шрамами від юнацьких прищів. Декілька замерзань-розмерзань і барельєф буде схожий на весняну трасу з вибоїнами".

Краєзнавець зазначив, що конструкція стоїть лише пару тижнів, а в складки лиття вже забилася купа бруду. "Її можна відмити хіба що потужним керхером. Давно такий бачили у шляховиків? Інший неминучий супутник горе-ливарників – іржа. Усі декоративні болти свіжовстановленої секції вже поіржавіли. Як і поіржавіла шишка, яку чомусь поставили по центру поручнів на місце молота. А там, де шишка стояла в початковому проєкті, на краях перил – тепер пустка. Чому хоча б шишку не можна було залишити на місці? Робота на рівні гаража з 3D-принтером", – написав Широчин.

Нагадаємо, у Києві пропонують статую "Батьківщини-матері" перетворити на статую архистратига Михаїла. З цією метою пропонується прибрати груди, замінити радянський герб на герб Києва та домонтувати крила.

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