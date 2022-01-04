На мосту Кличка у Києві невідомі розбили скло (фото)

Вандали також завалили інформаційну дошку.
На пішохідно-велосипедному мосту між парками Володимирська гірка та Хрещатий у Києві на новорічні свята невідомі розбили скло загорожі.
Про це 4 січня повідомила муніципальна охорона у Facebook.
Крім того, вандали завалили інформаційну дошку на на Володимирській гірці. Відомо, що пошкодження охоронці виявили вранці 2 січня. Про них повідомили відповідальним міським службам.
Нагадаємо, що у Києві після святкування Нового року біля головної ялинки на Софійській площі люди залишили гори сміття. Паперові стаканчики розкидали на землі та парапетах.
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