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На мосту Кличка у Києві невідомі розбили скло (фото)

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На мосту Кличка у Києві невідомі розбили скло (фото)

Муніципальна охорона

Вандали також завалили інформаційну дошку.

На пішохідно-велосипедному мосту між парками Володимирська гірка та Хрещатий у Києві на новорічні свята невідомі розбили скло загорожі.

Про це 4 січня повідомила муніципальна охорона у Facebook.

Крім того, вандали завалили інформаційну дошку на на Володимирській гірці. Відомо, що пошкодження охоронці виявили вранці 2 січня. Про них повідомили відповідальним міським службам. 

Нагадаємо, що у Києві після святкування Нового року біля головної ялинки на Софійській площі люди залишили гори сміття. Паперові стаканчики розкидали на землі та парапетах.

© Муніципальна охорона
Муніципальна охорона
© Муніципальна охорона
Муніципальна охорона

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