На лівому березі Києва відновлять рух шість трамвайних маршрутів: перелік

У зв’язку із закінченням ремонту трамвайної колії на вул. Гната Хоткевича відновлюється рух за постійними схемами трамвайних маршрутів.

Із 20 березня на лівому березі Києва відновлять рух за постійними схемами шість трамвайних маршрутів.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У зв’язку із закінченням ремонту трамвайної колії на вул. Гната Хоткевича відновлюється рух за постійними схемами трамвайних маршрутів:

№8 "Станція метро "Позняки" – станція метро "Лісова";

№22 "Бульвар Перова – Завод залізобетонних конструкцій";

№23 "Дарницький вагоноремонтний завод – просп. Алішера Навої";

№29 "Станція метро "Бориспільська" – станція метро "Лісова";

№32 "Станція метро "Лісова" – Дарницький вагоноремонтний завод";

№33 "Вул. Сержа Лифаря – Дарницький вагоноремонтний завод".

"Водночас рух тимчасових трамвайних маршрутів №№8К, 22К, 22А, 29К, 33А припиняється", – зазначив Микола Поворозник.

Нагадаємо, в Україні в останню неділю березня 2023 року переведуть годинники на літній час. Це станеться 26 березня. Вночі в Україні потрібно буде перевести стрілки годинників на одну годину вперед.

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