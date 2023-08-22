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На лівому березі Києва трамвай зійшов з рейок: що відомо про пригоду

На лівому березі Києва трамвай зійшов з рейок: що відомо про пригоду

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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На лівому березі Києва трамвай зійшов з рейок: що відомо про пригоду

Трамвай зійшов з рейок / Фото з телеграму "Лівий берег"

На місце події прибули аварійні служби та медики.

У Дарницькому районі столиці зійшов з рейок вагон трамвая. Інцидент стався на вулиці Анни Ахматової.

Про це повідомляє КМДА.

У Києві на лівому березі зійшов з рейок трамвай

У Києві на лівому березі зійшов з рейок трамвай

Деталі

Йдеться про зупинку маршруту №8 Харківський масив. Попередньо, внаслідок транспортної пригоди постраждали водій трамвая та 7 пасажирів. Усім надається медична допомога.

Зазначається, що рух трамваїв за маршрутами №8 і 28Д тимчасово обмежено.

Раніше трамвай зійшов з рейок у Києві на вулиці Анатолія Солов'яненка. Йдеться про маршрут рейок №28. Ніхто з людей не постраждав. 

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Дата публікації
Перегляди
55
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