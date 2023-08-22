На лівому березі Києва трамвай зійшов з рейок: що відомо про пригоду

На місце події прибули аварійні служби та медики.
У Дарницькому районі столиці зійшов з рейок вагон трамвая. Інцидент стався на вулиці Анни Ахматової.
Про це повідомляє КМДА.
Деталі
Йдеться про зупинку маршруту №8 Харківський масив. Попередньо, внаслідок транспортної пригоди постраждали водій трамвая та 7 пасажирів. Усім надається медична допомога.
Зазначається, що рух трамваїв за маршрутами №8 і 28Д тимчасово обмежено.
Раніше трамвай зійшов з рейок у Києві на вулиці Анатолія Солов'яненка. Йдеться про маршрут рейок №28. Ніхто з людей не постраждав.
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