На коронавірус у Києві хворіють понад 20 тисяч осіб: статистика на 31 січня

Найбільше нових випадків захворювання - в Деснянському районі.
У Києві за минулу добу, 30 січня, зафіксували 1 026 нових випадків коронавірусу. За добу у столиці одужали 414 киян, померло – 5.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у себе в Facebook.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 182, в Дарницькому – 169 та в Святошинському районі – 142 випадки.
Усього в столиці на коронавірус зараз хворіють 21 113 осіб. З початку пандемії було зафіксовано 365 630 підтверджених випадків захворювання, одужали 335 992 осіб, померли 8 505.
Нагадаємо, що напередодні, 29 січня, зареєстрували 1 058 нових випадків COVID-19 у столиці.
В Україні за минулу добу, 30 січня, заразились коронавірусом 22 026 осіб. Найбільше нових заражень - у Львівській, Хмельницькій та Житомирській областях.
Окрім того, щеплення проти коронавірусу за тиждень зробили 20 983 людини. Першу дозу отримали 6 524 людини, другу дозу – 7 653 людини, додаткову дозу отримали 98 людей, бустерну дозу – 6 708 людей.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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