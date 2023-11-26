На Київщину суне негода: людей попередили про небезпеку – подробиці

У Київській області у неділю, 26 листопада та понеділок, 27 листопада, обіцяють сильні снігопади. Синоптики прогнозують ожеледицю, хуртовини, посилення вітру. Мешканців області заздалегідь просять подбати про себе та допомогти тим, хто в разі погіршення погоди не зможе самостійно дістатися до магазину чи аптеки.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

Автовласників також просять, за можливості, утриматися від поїздок цими днями.

"Доручив відповідним службам уже бути напоготові. Усі оперативні служби Київської області переведені в режим цілодобового чергування. Служба відновлення та розвитку інфраструктури Київщини, Нацполіція та ГУ ДСНС забезпечать цілодобовий моніторинг та координацію безпекових заходів на автодорогах загального користування. У разі потреби здійснять аварійно-рятувальні роботи", - зазначив Кравченко.

Голова Київської ОДА також доручив районним адміністраціям забезпечити безперебійне функціонування систем життєзабезпечення. За необхідності оперативно розгорнути додаткові пункти незламності та обігріву.

Про всі ускладнення погоди мешканці Київщини будуть невідкладно проінформовані.

Нагадаємо, рятувальники закликали українців на вихідні залишатися вдома.

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