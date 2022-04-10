На Київщину привезли американські модульні будинки для тимчасового проживання: де їх встановлять і кому передадуть

На Київщину привезли американські модульні будинки для тимчасового проживання: де їх встановлять і кому передадуть

Найближчими днями будинки планують встановити у Бородянці.

У Київську область доставили 18 модульних будинків для тимчасового проживання , передані Закарпатською ОДА від США.

Про це повідомив очільник гумштабу Київської області Олексій Кулеба.

Посадовець наголосив, що будинки забезпечать тимчасове проживання фахівців, які проводять пошукові роботи та розбирають завали в зруйнованих рашистами населених пунктах.

Конструкції монтуються за лічені хвилини та мають усі необхідні елементи для поселення в найкоротші терміни. Він додає, наразі вони перебувають в одному з логістичних штабів Київщини. Найближчими днями їх планують встановити у Бородянці, чия інфраструктура найбільше постраждала від рук загарбників.

Нагадаємо, над зруйнованою російськими загарбниками Бородянкою з'явилась подвійна веселка.

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