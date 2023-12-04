На Київщині зниклого хлопчика виявили мертвим: перші подробиці трагедії

Тіло хлопчика виявили у Київському водосховищі.
На Київщині виявило тіло 7-річного хлопчика, якого розшукували від 3 грудня.
Про це повідомили у ДСНС.
Про зникнення дитини до Нацполіції повідомила мати дитини 3 грудня.
"Рятувальники спільно з поліцейськими розшукують Владислава Гарвату з с. Козаровичі Вишгородського району", - йшлося у повідомленні.
Тіло 7-річного хлопчика виявили у Київському водосховищі.
"Дві доби рятувальники та поліцейські шукали Владислава Гарвату з села Козаровичі Вишгородського району. Але, на жаль, дива не сталося", - зазначили рятувальники.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині знайшли тіло 4-річного хлопчика Завара Калмикова. У поліції розповіли, що тіло дитини знайшли у колодязі.
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