На Київщині зниклого хлопчика виявили мертвим: перші подробиці трагедії

На Київщині виявило тіло 7-річного хлопчика, якого розшукували від 3 грудня.

Про це повідомили у ДСНС.

Про зникнення дитини до Нацполіції повідомила мати дитини 3 грудня.

"Рятувальники спільно з поліцейськими розшукують Владислава Гарвату з с. Козаровичі Вишгородського району", - йшлося у повідомленні.

Тіло 7-річного хлопчика виявили у Київському водосховищі.

"Дві доби рятувальники та поліцейські шукали Владислава Гарвату з села Козаровичі Вишгородського району. Але, на жаль, дива не сталося", - зазначили рятувальники.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині знайшли тіло 4-річного хлопчика Завара Калмикова. У поліції розповіли, що тіло дитини знайшли у колодязі.

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