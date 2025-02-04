На Київщині зникла жінка: фото, прикмети

Поліція розшукує 57-річну Валентину Коваленко з міста Яготин, яка може не орієнтуватися на місцевості.

На Київщині зникла 57-річну Валентину Коваленко з міста Яготин.

Про це повідомила поліція Київської області, яка веде пошуки зниклої.

"3 лютого, близько 11:23 години до Яготинського відділення поліції Київщини надійшло повідомлення від матері про зникнення її дочки, яка 2 лютого, близько 10:00 години пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась", – йдеться у повідомленні.

Мати зниклої Валентини додає, що жінка може не орієнтуватися на місцевості.

Мешканка Яготина, 57-річна Валентина Коваленко / Фото: Поліція Київської області

На розшук Валентини Коваленко оперативно залучені та орієнтовані всі підрозділи поліції Київщини.

Прикмети зниклої: зріст близько 150 сантиметрів, худорлявої статури, темне волосся.

На жінці на момент зникнення була коричнева дублянка, взуття чорного кольору, світла спідниця.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування зниклої жінки, просимо одразу повідомляти на спецлінію "102" або до Яготинського відділення поліції Київщини за телефонами: 095-310-89-53 або (04575) 5-66-43", – йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, у місті Ірпінь під Києвом зникла жінка. 47-річна Світлана Муравій пішла з дому 24 січня о 21:30 та дотепер не повернулася.

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