На Київщині шукали 16-річну дівчину: фото, прикмети

Оновлено: Поліція Київщини розшукала 16-річну Єлизавету Прокопюк із села Осикове.

На Київщині зникла 16-річна дівчина.

Неповнолітня Єлизавета Прокопюк із села Осикове пішла з дому зранку 23 січня і дотепер не повернулася. До поліції із заявою про зникнення дитини звернулася її бабуся.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Прикмети: на вигляд дівчині 15-16 років, зріст 160 см, плотної статури, волосся фарбоване, руде, довге, обличчя кругле.

Була одягнена у шубу блакитно-сірого кольору, довгий білий светр, чорні угги із сірим хутром.

"У випадку отримання будь-якої інформації шодо можливого місцеперебування дівчиниБ телефонувати за номером спецлінії поліції 102 або до Фастівського управління поліції за телефоном +38 093 303 4986", - просять у поліції.

Нагадаємо, навчання у школах та ліцеях Броварів припинили: надійшло тривожне повідомлення з погрозами у бік школярів.

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