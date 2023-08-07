На Київщині зникла 13-річна дівчинка: фото, прикмети

На Київщині зникла 13-річна дівчинка.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Поліція Київщини розшукує 13-річну Христину Надточій із села Дубове. Сьогодні, 7 серпня, о 12:22 годині до поліції надійшло повідомлення про зникнення малолітньої дитини", - йдеться у повідомленні.

На пошуки дівчинки оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини, в тому числі працівники сектору поліцейської діяльності міста Березань Броварського управління поліції, кримінальна поліція, ювенальна превенція.

Прикмети: на вигляд 13 років, зріст 160 см, худорлявої статури, очі карі, волосся русяве до плечей.

Христина була одягнена у футболку світлого кольору, чорні лосини та кеди темного кольору.

Поліція Київщини розшукує 13-річну Христину Надточій із села Дубове / Фото: Поліція Київської області

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування дитини, просимо одразу повідомляти на спецлінію "102" або до Броварського районного управління поліції за телефоном +38(097) 759 43 24", - просять у поліції.

Нагадаємо, під Києвом у селі Ходосівка сталася трагедія. Під час відпочинку в дитячому таборі в озері втопився 10-річний хлопчик Іван.

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