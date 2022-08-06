На Київщині знешкодили вже близько 60 тис. вибухонебезпечних предметів

У Київській області піротехніки ДСНС продовжують роботи з розмінування територій, знешкодили вже близько 60 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

Так, протягом останньої доби здійснювалось оперативне реагування на заявки від населення на виявлення вибухонебезпечних предметів у таких населених пунктах:

Бучанського району – с. Липівка, с. Мотижин, с. Гореничі, смт Гостомель, с. Гаврилівка, м. Буча;

Броварського району – с. Заворичі, с. Бервиця;

Обухівського району – с. Гребені, с. Ходорів;

Вишгородського району – с. Соснівка, с. Запрудка, с. Ясногородка.

"Обстежили 34,05 га території, з них – 18,68 га с/г угідь, 0,45 га – акваторії водних об’єктів. Перевірили 12 домогосподарств, 13,906 км автомобільних доріг, 1,85 км ліній електропередач. Знешкодили 317 вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Усього від початку робіт перевірено 1253 об’єктів та 1688 домогосподарств, 1253,165 км автомобільних доріг, 1312,925 км ліній електропередач, 11,443 км газопроводу.

Нагадаємо, Кулеба повідомив, що Словенія передасть обладнання для розмінування та допоможе відновити Харків.

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