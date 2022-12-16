На Київщині знайшли уламки збитої ракети: фото

Ракетна небезпека ще триває, перебувайте в укриттях.

Сьогодні, 16 грудня, поліцейські Київщини виявили уламки збитої ворожої ракети.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Повітряна небезпека триває. Щойно уламки збитої ворожої ракети виявили поліцейські Київщини. Ракету знищили сили ППО. Постраждалих, на щастя, немає", - поінформував він.

Наразі поліцейські оглядають місце події та фіксують наслідки російського обстрілу.

Нагадаємо, після ракетної атаки сталося падіння уламків на приватні житлові будинки на території Броварської громади, що на Київщині. На щастя, ніхто не постраждав.



Обстріл України 16 грудня

Сьогодні вранці, 16 грудні, в кількох областях України окупанти влучили по енергетичній інфраструктурі.

Внаслідок ракетної атаки низка міст залишилися без електроенергії, тепла та води.

По всій країні запроваджують екстрені аварійні відключення світла.

Низка залізничних ділянок у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.

За даними речника командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, по Україні було випущено понад 60 ракет.

Через влучання по будинку в Кривому Розі загинули двоє людей.

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