На Київщині знайшли тіло 11-річного хлопчика, який зник напередодні

У Київській області правоохоронці розшукали тіло 11-річного хлопчика, який зник у результаті нещасного випадку напередодні – 13 лютого.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Так, 13 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному зі ставків села Маслівка тоне дитина.

Як встановили правоохоронці, повертаючись додому від бабусі 11-річний хлопчик разом з 10-річною сестрою вирішили прогулятися по кризі, але лід не витримав і дитина провалилась.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві зросла кількість жертв внаслідок ракетної атаки 7 лютого.

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