Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Київщині знайшли тіло 11-річного хлопчика, який зник напередодні

На Київщині знайшли тіло 11-річного хлопчика, який зник напередодні

На Київщині знайшли тіло 11-річного хлопчика / Фото: Поліція Київської області

Дитина зникла напередодні – 13 лютого.

У Київській області правоохоронці розшукали тіло 11-річного хлопчика, який зник у результаті нещасного випадку напередодні – 13 лютого.  

Про це повідомляє поліція Київщини.

Так, 13 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному зі ставків села Маслівка тоне дитина.

Як встановили правоохоронці, повертаючись додому від бабусі 11-річний хлопчик разом з 10-річною сестрою вирішили прогулятися по кризі, але лід не витримав і дитина провалилась.

Наразі триває досудове розслідування. 

Нагадаємо, у Києві зросла кількість жертв внаслідок ракетної атаки 7 лютого.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація