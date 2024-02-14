На Київщині знайшли тіло 11-річного хлопчика, який зник напередодні

Дитина зникла напередодні – 13 лютого.
У Київській області правоохоронці розшукали тіло 11-річного хлопчика, який зник у результаті нещасного випадку напередодні – 13 лютого.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Так, 13 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному зі ставків села Маслівка тоне дитина.
Як встановили правоохоронці, повертаючись додому від бабусі 11-річний хлопчик разом з 10-річною сестрою вирішили прогулятися по кризі, але лід не витримав і дитина провалилась.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Києві зросла кількість жертв внаслідок ракетної атаки 7 лютого.
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