На Київщині знайшли повішеною 16-річну дівчину: що відомо

Тіло дівчини знайдено у покинутій будівлі в місті Кагарлик.

У Кагарлику на Київщині знайшли повішеною 16-річну дівчину.

Про це повідомила поліція Київщині.

"У п'ятницю, 4 серпня, близько 14 години до Обухівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення про зникнення 16-річної дівчини. В результаті проведеної пошукової операції, було виявлено тіло у покинутій будівлі в місті Кагарлик", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини трагічного випадку.

Поліція Київщини закликає батьків слідкувати за дозвіллям дітей, реагувати на їхні проблеми та зміни настрою.

Нагадаємо, під Києвом у селі Ходосівка сталася трагедія. Під час відпочинку в дитячому таборі в озері втопився 10-річний хлопчик Іван.

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