На Київщині зловмисники підпалили автівку задля помсти – фото

Чоловіки знищили автомобіль опонента через конфлікт.
У Борисполі на Київщині двоє правопорушників знищили автомобіль опонента через конфлікт – вночі облили машину легкозаймистою рідиною, підпалили та втекли.
Про це повідомляє поліція Київської області.
Правоохоронці вже встановили учасників злочинного дуету. Ними виявилися 27 та 23-річний місцеві жителі.
Обох фігурантів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне паліям загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві вранці 18 липня сталася масштабна автотроща на Столичному шосе (відео).
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