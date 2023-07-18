На Київщині зловмисники підпалили автівку задля помсти – фото

У Борисполі на Київщині двоє правопорушників знищили автомобіль опонента через конфлікт – вночі облили машину легкозаймистою рідиною, підпалили та втекли.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Правоохоронці вже встановили учасників злочинного дуету. Ними виявилися 27 та 23-річний місцеві жителі.

Обох фігурантів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне паліям загрожує до 10 років позбавлення волі.

На Київщині зловмисники підпалили автівку задля помсти.

На Київщині зловмисники підпалили автівку задля помсти.

На Київщині зловмисники підпалили автівку задля помсти.

Нагадаємо, у Києві вранці 18 липня сталася масштабна автотроща на Столичному шосе (відео).

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