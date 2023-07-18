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На Київщині зловмисники підпалили автівку задля помсти – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
252
Час на прочитання
1 хв
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На Київщині зловмисники підпалили автівку задля помсти – фото

На Київщині зловмисники підпалили автівку задля помсти. / Фото: Поліція Київської області

Чоловіки знищили автомобіль опонента через конфлікт.

У Борисполі на Київщині двоє правопорушників знищили автомобіль опонента через конфлікт – вночі облили машину легкозаймистою рідиною, підпалили та втекли.    

Про це повідомляє поліція Київської області.

Правоохоронці вже встановили учасників злочинного дуету. Ними виявилися 27 та 23-річний місцеві жителі.

Обох фігурантів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне паліям загрожує до 10 років позбавлення волі.

На Київщині зловмисники підпалили автівку задля помсти. / ©
На Київщині зловмисники підпалили автівку задля помсти.
На Київщині зловмисники підпалили автівку задля помсти. / ©
На Київщині зловмисники підпалили автівку задля помсти.
На Київщині зловмисники підпалили автівку задля помсти. / ©
На Київщині зловмисники підпалили автівку задля помсти.

Нагадаємо, у Києві вранці 18 липня сталася масштабна автотроща на Столичному шосе (відео).

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Дата публікації
Перегляди
252
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