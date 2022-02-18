На Київщині зіткнулися маршрутка і позашляховик: є постраждалі (фото)

Водій легковика виїхав на зустрічну смугу.
У селищі Липівка Бучанського району зранку 18 лютого зіткнулися маршрутка з пасажирами і позашляховик. Постраждали чотири особи, їх госпіталізували.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Київської області.
За попередньою інформацією, водій легковика Volkswagen виїхав на зустрічну смугу та спричинив зіткнення з мікроавтобусом Renault Duster.
Слідчі встановлюють всі обставини автопригоди.
Нагадаємо, що у Києві поліція розшукала та покарала водія BMW завдяки відео, яке поширили у Мережі. Чоловік об'їхав затор по зеленій зоні, яка розподіляє транспортні потоки.
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