На Київщині жорстоко побили військового за те, що він роздавав повістки

Мешканці Рокитного переконані, що це справа рук місцевої так званої еліти.

У селі міського типу Рокитне на Київщині невідомі напали на представника ТЦК СП і жорстоко побили його.

Про це повідомила мати постраждалого Сусанна Бойко у Facebook.

У дописі йдеться, що група молодиків місцевої еліти побили військового РТЦК СП в селищі Рокитне Білоцерківського району за те, що він розносив повістки.

“Мабуть не тим вручав? Чи статус їх та їхніх батьків не дозволяє їм вручати повістки?” – йдеться у повідомленні.

За словами жінки, військовий із 19 років служив в АТО, проте після отримання поранення пішов працювати у військкомат.

“Хочеться вірити в справедливе розслідування. Військовий, який їх (повістки – ред.) розносив, з 19 років був в АТО, отримав травми та після операції продовжив свою службу в військкоматі”, – написала Сусанна.

Що кажуть у поліції

Як повідомили у Білоцерківському управлінні поліції Київщини, співробітники поліції за фактом завдавання тілесних ушкоджень розпочали досудове розслідування. Наразі потерпілий перебуває на лікуванні у медзакладі, після чого поліцейські нададуть події остаточну кваліфікацію. Всі учасники встановлені та допитані.

У поліції уточнили, що подія сталася у нічний час, коли військовий перебував поза службою.

Нагадаємо, у Києві блогер чіплявся до військового, але отримав відсіч.

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