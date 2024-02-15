На Київщині жителі чутимуть звуки вибухів: яка причина

Сьогодні, 15 лютого, на території Вишгородського району Київської області лунатимуть вибухи.

Про це попередили у КМВА.

"На території Вишгородського району сьогодні, 15 лютого, проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в області може бути гучно. Звертаємося до жителів області – зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія знову атакувала Україну. Звуки вибухів чули, зокрема, і в столиці. Там працювала ППО. Як повідомила місцева влада, ракети заходили до Києва з різних напрямків.

Крім того, під час повітряної тривоги вибухи лунали у Запоріжжі, Хмельницькій області та Полтавській. Також влучання є у Львові.

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