На Київщині жінка жорстоко побила собаку: поліція відкрила провадження

У селі Гатне на Київщині жінка завдала собаці ударів сокирою. Правоохоронці кваліфікували інцидент як жорстоке поводження з тваринами та розпочали досудове розслідування.

Про випадок повідомила зоозахисниця Сніжана Бугрік із благодійного об’єднання "Плюшка".

За її словами, напад стався на очах у свідків.

Поліція Київської області підтвердила отримання повідомлення про інцидент та відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 ККУ.

Постраждалого собаку доправили до ветеринарної клініки.

"Песик старенький, лапа постраждала, втратив багато крові. Рану зашили, завтра проведе день на крапельницях, щоб відновити втрату крові. Він житиме. Коли одужає, залишиться у притулку, а потім шукатиме родину", – розповіла зоозахисниця.

Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у Києві зоорятувальник врятував пораненого лебедя, але сам провалився під кригу.