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На Київщині жінка, що збирала в лісі гриби, натрапила на небезпечну знахідку

На Київщині жінка, що збирала в лісі гриби, натрапила на небезпечну знахідку

ДСНС у Київській області

Вибуховий пристрій вилучено для знищення.

У Київській області, поблизу села Поташня, жінка, що збирала в лісі гриби, знайшла там гранату.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС в Київській області.

"26 вересня о 17:45 на пункт зв’язку 31-ї ДПРЧ смт Бородянка від громадянки, яка збирала гриби у лісі, надійшло повідомлення, про знаходження вибухонебезпечного предмету часів минулих війн у лісовому масиві ДП "Тетерівський лісгосп", за адресою: поблизу с. Поташня", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце знаходження небезпечної знахідки, встановили, що вибухонебезпечними предметом виявилась ручна граната РГД-33 часів Другої світової війни.

У зв’язку із почастішанням знаходження саме збирачами грибів у лісах та метою запобігання виникнення загрози травмування, надзвичайники  вкотре звертаються до усіх громадян бути особливо обережними та суворо дотримуватись правил безпеки та алгоритму дій при виявленні вибухонебезпечних та схожих на них предметів, та у разі знаходження негайно повідомляти за номером "101" чи "102". 

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