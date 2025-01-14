На Київщині жінка випала з четвертого поверху на дах аптеки: перші подробиці, фото

Жінка, 1960 року народження, впала на дах аптеки, розташованої на першому поверсі дев’ятиповерхового будинку.

На Київщині жінка випала з четвертого поверху житлового будинку просто на дах аптеки.

Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.

"Подія сталася у місті Ірпінь, на вул. Шевченка. Жінка, 1960 року народження, впала на дах аптеки, що розташована на першому поверсі дев’ятиповерхового будинку", – йдеться у повідомленні.

В Ірпені жінка випала з вікна на дах аптеки / Фото: ДСНС у Київській області

За допомогою нош рятувальники транспортували потерпілу до автомобіля екстреної медичної допомоги. Її госпіталізовано до лікарні.

В Ірпені жінка випала з вікна на дах аптеки / Фото: ДСНС у Київській області

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві обвалилася частина будівлі. Інцидент стався у Шевченківському районі.

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