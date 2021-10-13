На Київщині жінка потрапила під електричку: фото

На Київщині жінка потрапила під електричку: фото

55-річна жителька Боярки переходила колію у невстановленому місці.

У середу, 13 жовтня, на залізничній станції селища Боярка (Київська область) електропотяг сполученням “Київ- Миронівка” здійснив наїзд на жінку.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, нещастя сталося близько 9-ї години ранку.

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За попередніми даними, потяг здійснив наїзд на 55- річну жительку Боярки, яка переходила залізничні колії у недозволеному місці. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

Нагадаємо, раніше у Києві чоловіка, який перебігав дорогу в недозволеному місці збив потяг. Смерть настала миттєво.

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