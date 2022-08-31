На Київщині жінка організувала "піраміду" реалізації пального під час активних бойових дій (відео)

Жінку звинувачують у 83 злочинних епізодах на понад 4 мільйони гривень збитків.

Під час активних бойових дій на Київщині та складної ситуації з пальним 28-річна жителька Вишгородщини організувала шахрайську "піраміду" реалізації дизеля та бензину.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Клієнти спокушалися на занижену ціну товару, замовляли пальне тоннами, платили кошти та зрештою лишались ні з чим. Зловмисниця тільки "годувала" обіцянками як замовників, так і постачальників.

Коли ошуканих покупців та "партнерів" стало забагато, жінка втекла до Рівного. Там її викрили працівники кримінальної поліції Київщини. Шахрайці вже оголосили про підозру у 83 злочинних епізодах на понад 4 мільйони гривень збитків.

Нагадаємо, у Київській області презентували проєкт "Бучанська монета", який створили місцеві на згадку про російську окупацію.

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