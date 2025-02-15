На Київщині згоріли три авто: що відомо (фото)

У суботу, 15 лютого, у селі Чайки Київської області на паркувальному майданчику спалахнув автомобіль. Згодом полум'я перекинулося ще на дві машини.

Про це повідомила поліція Київщини.

Близько 07:00 ранку рятувальники ДСНС повідомили правоохоронцям про загоряння авто на паркувальному майданчику. Поліцейські встановили, що спершу зайнялася Toyota, а вогонь поширився на сусідні транспортні засоби. Пожежу вдалося ліквідувати.

Пожежа в Київській області 15 лютого / Фото: Поліція Київської області

Пожежа в Київській області 15 лютого / Фото: Поліція Київської області

"На місці події продовжують працювати група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Поліція вже внесла відомості до Єдиного обліку та розслідує обставини пожежі, встановлюючи власників пошкоджених автівок.

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