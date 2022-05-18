На Київщині завершується відновлення енергопостачання - ОП

Постачання електроенергії відновили у понад 260 тис. споживачів.
У Київській області продовжується відновлення критичної інфраструктури, зруйнованої внаслідок російського вторгнення, коли регіон тимчасово знаходився під окупацією.
Так у області завершується відновлення енергопостачання.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Це дуже важливий момент і ми вдячні всім працівникам ремонтних бригад, які це зробили для людей в чиї домівки разом з російськими окупантами прийшла темрява. До відновлювальних робіт було залучено понад 1000 працівників з різних регіонів України. Живлення відновили у понад 260 тисяч споживачів", - зазначив він.
Він також повідомив, що окупанти пошкодили 10 тис. кілометрів електроліній.
"Вартість робіт – 300 мільйонів гривень для відновлення мереж. Але все це тільки цифри", - наголосив він.
Нагадаємо, ОП порадиться із військовими щодо добудови 100-метрового Троїцького мосту на Миколаївщині.
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