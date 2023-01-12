На Київщині затримано російського агента, який передавав ФСБ інформацію щодо енергетичних об’єктів та підрозділів ЗСУ

Насамперед російський агент намагався виявити штаби управління і склади з артилерійським озброєнням ЗСУ.

На Київщині викрито чоловіка, який співпрацював з ФСБ РФ та передавав дані про енергетичні об’єкти регіону та підрозділи ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури

Мешканцю Київщини повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідство встановило, що підозрюваний добровільно погодився на співпрацю зі співробітником ФСБ РФ. За завданням представника іноземної держави він знімав на фото та відео місця розташування об’єктів енергетичної інфраструктури Київщини, особового складу та техніки Збройних Сил України, фортифікаційних споруд і блокпостів.

Надалі відзнятий матеріал з координатами розташування об’єктів енергетики та базування військовослужбовців ЗСУ за допомогою месенджера Telegram чоловік передавав співробітнику ворожої спецслужби.

За проведену розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави підозрюваний отримав від ворога грошову винагороду.

Водночас громадянин усвідомлював, що ця інформація може бути використана ворогом для обстрілів Київської області.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України, до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи у вигляді застави.

Під час обшуку у нього виявлено та вилучено заборонену символіку, державний прапор країни-агресора, мобільний телефон, сімкартка, а також закордонний паспорт громадянина РФ.

Нагадаємо, секретна кількість силовиків у центрі Києва на горищах шукає терористів.

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