На Київщині затримано аферистів, які ошукали волонтерку: фото, відео

Жінка перерахувала кошти продавцям автомобіля, який вона планувала придбати, щоб передати на потреби ЗСУ, однак, автомобіля вона так й не отримала.
В Київській області правоохоронці затримали двох шахраїв. Злочинці ошукали волонтерку, яка намагалася придбати авто для ЗСУ.
Про це повідомляє начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрія Нєбитова.
Постраждала жителька Рокитного звернулась до правоохоронців ще на початку серпня.
Згідно з даними слідства, жінка перерахувала кошти продавцям автомобіля, який вона планувала придбати, щоб передати на потреби ЗСУ. Однак, автомобіля вона так й не отримала.
"Поліцейські Білоцерківщини встановили дует аферистів. Шахраями виявилась 46-річна жінка та її 41-річний поплічник", – додає Нєбитов.
Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабну групу шахраїв, які розміщували в Мережі фейкові оголошення про продаж різноманітних товарів, а також пропозиції доставити з-за кордону авто за вигідними цінами. Обов’язковою умовою надання послуги була передоплата. Проте ані авто, ані своїх грошей замовники не отримували.
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