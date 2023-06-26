Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Київщині затримали зухвалого шахрая з РФ: дурив людей близько 20 років (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
1482
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Київщині затримали зухвалого шахрая з РФ: дурив людей близько 20 років (фото)

На Київщині затримали зухвалого шахрая з РФ / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Чоловік "гастролював" Україною та розраховувався фальшивкою.

На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який обманював людей близько 20 років. Він “гастролював” Україною та розплачувався сувенірними банкнотами, до яких домальовував потрібні знаки.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, поліцейські затримали фальшивомонетника, який дурив людей близько 20 років. Шахраєм виявився уродженець Росії, який роками “гастролював” Україною. 

“Він представлявся іноземцем і платив валютою, а насправді – фальшивими банкнотами. Чоловік домальовував на сувенірних купюрах потрібні знаки люмінісцентними ручками, які при перевірці підсвічувались. Зловмисника затримали після того як у селі Софіївська Борщагівка він купував сертифікат у масажний салон. Чоловік розраховувався фальшивою євровалютою, решту з якої мав отримати в гривнях”, - розповіли в МВС.

Він підробляв фальшиві банкноти / ©
Він підробляв фальшиві банкноти

Там також додали, що під час обшуків у нього знайшли підробні купюри номіналом 200 євро, трафарети, банківські картки, ручки різного кольору з ліхтариками ультрафіолету, сім-картки та інші речові докази.

“Зловмиснику повідомили про підозру за фактом виготовлення, зберігання, збуту підроблених грошей”, - додали у МВС.

Нагадаємо, що у Києві судили адміністратора Telegram-каналу, який повідомляв, де роздають повістки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1482
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація