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На Київщині затримали зрадника, який хотів піти в ЗСУ, щоб згодом перейти на сторону ворога (фото)

На Київщині затримали зрадника, який хотів піти в ЗСУ, щоб згодом перейти на сторону ворога (фото)

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На Київщині затримали зрадника, який хотів піти в ЗСУ, щоб згодом перейти на сторону ворога (фото)

Фото: Державна прикордонна служба України

У Київській області прикордонники затримали чоловіка, який планував підписати контракт із ЗСУ, щоб згодом перейти на сторону окупантів.

Затриманий чоловік у листуванні з громадянами РФ та так званої ​​"ДНР" писав про ненависть до України та про очікування російського наступу.

Про це повідомляє ДПСУ.  

"Щоб уникнути додаткових перевірок зрадник навіть нап’яв українську патріотичну футболку. Не допомогло. Тепер свої погляди донеччанин переповідатиме співробітникам СБУ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Донецькій області мати-колаборантка здала свого сина, який служить у ЗСУ, в полон росіянам.

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