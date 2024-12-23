На Київщині затримали рецидивіста, який катував 4-річну дівчинку

На Київщині 24-річний чоловік систематично бив, кричав та словесно ображав доньку своєї співмешканки.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Медичні працівники виявили у дівчинки численні синці та садна на голові і тілі, що свідчать про систематичне насильство. Зловмисник завдав їй не лише фізичних травм, а й психологічних страждань, що значно погіршило її стан.

Повідомляється, що затриманий чоловік вже мав кримінальне минуле за крадіжки. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За результатами досудового розслідування поліція, за керівництва Білоцерківської прокуратури, висунула йому підозру за статтями про домашнє насильство та катування малолітньої дитини. У суді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави на термін 60 діб.

Нагадаємо, у Києві іноземець вчинив сексуальне насильство щодо 12-річної дівчинки.

Читайте також: