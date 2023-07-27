На Київщині затримали пілота авіакомпанії: радів ракетним ударам та чекав на окупацію столиці

Колаборант працював на окупантів у Криму.

У Київській області затримали пілота однієї із українських авіакомпаній. Він підтримував російських загарбників, радів ракетним ударам та чекав на окупацію Києва.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваним є колишній диспетчер "Кримаерорух". Він після окупації українського півострова погодився на співпрацю з окупантами та працював у фейковому "Кримаеронавігації", який незаконно переміщував людей до окупованого Криму.

"Підозрюваний продовжив здійснювати диспетчерське обслуговування та контроль руху літаків з рф на територію півострова та у зворотному напрямку, сприяючи незаконному переправленню осіб через державний кордон України", - йдеться у повідомленні.

Зрадник чекав на російських окупантів / Фото: Офіс Генерального прокурора

Згодом колаборант переїхав на підконтрольну Україні територію, де почав працювати пілотом однієї із українських авіакомпаній.

"Після повномасштабного вторгнення рф підозрюваний почав активно підтримувати та виправдовувати збройну агресію. Через власний акаунт у забороненій російській соцмережі чоловік «звеличував подвиги» російської армії, розповсюджував наративи російської пропаганди та сподівався на окупацію більшої частини України, включно зі столицею", - повідомили у прокуратурі.

Зрадник радів ракетним ударам по Україні / Фото: Офіс генерального прокурора

Підозрюваного затримали на Київщині. Під час обшуків у нього виявили російський паспорт та рублі. Йому інкримінують незаконне переправленні осіб через держкордон та виправдовування збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 332, ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила колаборанта на Миколаївщині. Зазначається, що він водив своїх односельчан на "розстріли".

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