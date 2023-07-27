На Київщині затримали пілота авіакомпанії: радів ракетним ударам та чекав на окупацію столиці

Колаборант працював на окупантів у Криму.
У Київській області затримали пілота однієї із українських авіакомпаній. Він підтримував російських загарбників, радів ракетним ударам та чекав на окупацію Києва.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, підозрюваним є колишній диспетчер "Кримаерорух". Він після окупації українського півострова погодився на співпрацю з окупантами та працював у фейковому "Кримаеронавігації", який незаконно переміщував людей до окупованого Криму.
"Підозрюваний продовжив здійснювати диспетчерське обслуговування та контроль руху літаків з рф на територію півострова та у зворотному напрямку, сприяючи незаконному переправленню осіб через державний кордон України", - йдеться у повідомленні.
Згодом колаборант переїхав на підконтрольну Україні територію, де почав працювати пілотом однієї із українських авіакомпаній.
"Після повномасштабного вторгнення рф підозрюваний почав активно підтримувати та виправдовувати збройну агресію. Через власний акаунт у забороненій російській соцмережі чоловік «звеличував подвиги» російської армії, розповсюджував наративи російської пропаганди та сподівався на окупацію більшої частини України, включно зі столицею", - повідомили у прокуратурі.
Підозрюваного затримали на Київщині. Під час обшуків у нього виявили російський паспорт та рублі. Йому інкримінують незаконне переправленні осіб через держкордон та виправдовування збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 332, ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила колаборанта на Миколаївщині. Зазначається, що він водив своїх односельчан на "розстріли".
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