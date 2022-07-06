На Київщині затримали місцеву жительку, яка допомагала окупантам мародерити та здавала ветеранів АТО

У Київській області затримали зрадницю, яка здавала окупантам адреси помешкань учасників АТО та бійців територіальної оборони.
Також колаборантка у селищі Ворзель разом зі загарбниками розграбовувала помешкання місцевих жителів.
Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
"На Київщині затримано зрадницю, яка «здавала» окупантам адреси помешкань учасників АТО та бійців терборони в селищі Ворзель. Також вона спільно з агресорами розграбовувала помешкання місцевих жителів", - повідомив Дехтяренко.
Також у Києві затримали працівника приладобудівного заводу. Він виправдовував дії окупантів та агітував за державу-агресорку. З роботи його уже звільнили. Невдовзі суд обере колаборанту запобіжний захід.
Нагадаємо, у Києві затримали російського агента. Зрадник виправдовував російську агресію проти України та закликав приєднуватись до окупаційної армії.
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