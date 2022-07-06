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На Київщині затримали місцеву жительку, яка допомагала окупантам мародерити та здавала ветеранів АТО

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На Київщині затримали місцеву жительку, яка допомагала окупантам мародерити та здавала ветеранів АТО

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Київській області затримали зрадницю, яка здавала окупантам адреси помешкань учасників АТО та бійців територіальної оборони. 

Також колаборантка у селищі Ворзель разом зі загарбниками розграбовувала помешкання місцевих жителів. 

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. 

"На Київщині затримано зрадницю, яка «здавала» окупантам адреси помешкань учасників АТО та бійців терборони в селищі Ворзель. Також вона спільно з агресорами розграбовувала помешкання місцевих жителів", - повідомив Дехтяренко. 

Також у Києві затримали працівника приладобудівного заводу. Він виправдовував дії окупантів та агітував за державу-агресорку. З роботи його уже звільнили. Невдовзі суд обере колаборанту запобіжний захід. 

Нагадаємо, у Києві затримали російського агента. Зрадник виправдовував російську агресію проти України та закликав приєднуватись до окупаційної армії. 

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