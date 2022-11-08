На Київщині СБУ викрила зрадника, який годував окупантів під час того, як ті тимчасово зайшли в регіон.

На Київщині затримали фермера-колаборанта, який годував росіян під час окупації регіону. Зрадником виявився фермер Поліської територіальної громади Вишгородського району.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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Як стало відомо, на початку повномасштабного вторгнення він одним з перших підтримав загарбників, які захопили місцеві населені пункти.

“Щоб налагодити контакт, колаборант постачав їм оптові партії продтоварів зі своєї тваринницької ферми. Для транспортування продукції “конфіскував” в односельчанина вантажівку, погрожуючи “заявити” на того до місцевої окупаційної адміністрації”, - розповіли в СБУ.

Також там додали, що зрадник примусово збирав у селян акумулятори, водонасосні станції, генератори, бензопили та інше господарське обладнання. Після чого передавав все окупантам.

“Після втечі рашистів зловмисник залишився в одному із селищ і сподівався уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ викрили його злочинну діяльність і повідомили про підозру”, - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, що морська піхота РФ за два дні в Україні втратитила більше, ніж за першу чеченську війну.

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