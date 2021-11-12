На Київщині затримали двох "ковбоїв", які намагалися здивувати подругу та влаштували стрілянину

На Київщині затримали двох "ковбоїв", які намагалися здивувати подругу та влаштували стрілянину

Наразі їм загрожує до семи років в'язниці.

На Київщині правоохоронці затримали двох чоловіків, які хотіли вразити дівчину та відкрили… стрілянину. За це їм тепер загрожує до семи років в'язниці.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Як з'ясувалося, інцидент стався біля одного із житлових будинків у Софіївській Борщагівці. Там близько другої години ночі двоє молодих людей 24 і 29 років влаштували стрілянину в повітря. У такий спосіб вони хотіли вразити подругу.

“Цих двох "ковбоїв" 29-ти та 24 років поліція затримала за стрілянину біля під’їзду одного із будинків в Софіївській Борщагівці. Молодики вирішили похизуватись зброєю перед подругою. Нині за нічне хуліганство хлопцям загрожує до семи років позбавлення волі. Закликаю громадян не наражати на небезпеку себе та близьких, адже за подібні “розваги” доведеться нести суворе покарання”, — підкреслив Андрій Нєбитов.

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