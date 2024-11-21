На Київщині чоловік перетворював ухилянтів на "волонтерів": як його покарали

Чоловіку загрожує покарання у вигляді 7 років позбавлення волі

Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури довели в суді вину 30-річного мешканця Київщини, який організовував незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Він розробив схему, що дозволяла військовозобов’язаним чоловікам виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За 5500 доларів США вони пропонували фальшиві документи та внесення даних до системи "Шлях" під виглядом волонтерів, обіцяючи безперешкодний перетин кордону.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 332 КК України та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати відповідні посади строком на 2 роки і конфіскацію майна.

Чоловік діяв за попередньою змовою з групою спільників, яких оголошено в розшук.

Розслідування проводило Білоцерківське РУП ГУНП у Київській області за оперативного супроводу СБУ.

Раніше у Києві затримали двох громадян, які пропонували чоловікам декілька схем для уникнення мобілізації. До вчинення злочину причетні двоє місцевих мешканців 19 та 35 років.

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